El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación y dispuso la vacancia del alcalde distrital de Castilla, Walther Guerrero Silva. La decisión se tomó tras la audiencia pública realizada el pasado viernes 15 de mayo. Aunque el pleno ya votó y definió el sentido del fallo, la resolución formal y la entrega de credenciales a su sucesor se emitirán en un plazo estimado de 20 a 30 días. Mientras tanto, la autoridad edil continuará temporalmente en funciones.

LA VACANCIA. La drástica medida responde a un proceso por restricciones en contrataciones públicas dentro de la comuna castellana. El caso se originó tras la contratación de Fidel Humberto Barreto Gonzales -identificado como socio del alcalde- para brindar servicios de asistencia administrativa en el seguimiento de proyectos de inversión y el cumplimiento del Programa de Incentivos.

Esta decisión ocasionó que, para el JNE, si existieron elementos suficientes que acreditaron un conflicto entre el interés público y los intereses particulares de la autoridad municipal.

Según el especialista en Derecho Electoral y Municipal, doctor Juan Carlos Álamo, la decisión del Jurado es inapelable, por lo que Guerrero Silva deberá acatar la media una vez emitida la resolución de vacancia.

“Esta decisión fue en virtud de la apelación que interpuso el solicitante. Esta votación es como un adelanto de fallo que el Jurado decide si es fundado, procedente e improcedente, pero en este caso ha declarado fundado el recurso de apelación. La resolución deberá ser remitida en 20 a 30 días”, declaró Álamo.

Como se recuerda, la solicitud de vacancia fue hecha por el miembro del colectivo Castilla Moderna sin Corrupción, Miguel Espinoza, que, pese a que el concejo municipal rechazó el pedido, el dirigente apeló ante el JNE, quien aprobó la vacancia.