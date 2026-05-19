Con un total de 512 casos entre probables y confirmados en lo que va del año, Piura se sitúa como la segunda región con mayor incidencia de leptospirosis a nivel nacional. Según el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa), la región norteña solo es superada por Loreto, que lidera las estadísticas con 856 contagios.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud informó que, hasta la Semana Epidemiológica N° 18 (con corte al 9 de mayo), se han registrado un total de 512 casos y seis personas fallecidas a causa de esta enfermedad.

Asimismo, el Minsa detalló que 116 de estos pacientes requirieron ser internados en diversos centros de salud y hospitales de la región tras presentar serias complicaciones en su estado físico.

A nivel provincial, Sullana lidera el reporte con 223 contagios, seguida de Morropón con 187 y Piura con 68. En tanto, las provincias de Huancabamba y Paita registran nueve casos cada una, superando a Talara (8), Ayabaca (5) y Sechura, que cierra la lista regional con solo tres reportes. Además, los fallecidos fueron identificados en Sullana (2), Morropón (1), Piura (2) y Sechura (1).

En cuanto al perfil demográfico, las mujeres son las más afectadas con 292 reportes frente a los 220 contagios en varones. Por grupos de edad, los adultos de 30 a 59 años lideran las estadísticas con 167 casos, seguidos por los jóvenes de 18 a 29 años (135) y los niños de 0 a 11 años (102). El panorama epidemiológico se completa con los adolescentes de 12 a 17 años, quienes suman 74 infectados, y los adultos mayores de 60 años a más, con 34 casos.

Ante este panorama, el cuerpo médico recomienda acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano ante el menor síntoma. Los especialistas advierten que un diagnóstico temprano es clave para evitar complicaciones graves, dado que esta infección bacteriana —transmitida por el contacto con agua contaminada por orina de animales— puede poner en serio riesgo la vida de las personas.

Asimismo, recomiendan evitar caminar por estas aguas sucias o zonas inundadas, lavado de manos constante, alimentos protegidos, entre otras recomendaciones que ayudarán en el contagio de esta enfermedad.

La Dirección Regional de Salud de Piura informó que toman acciones en las zonas con más casos a fin de evitar mayores riesgos.