El personal de serenazgo del distrito de Mariano Melgar encontró la tarde de este lunes la camioneta de placa VEN-927 que le fue robada al comerciante de cochinilla Rómulo Carbajal Castellano, tras asesinarlo a balazos al interior de su vivienda ubicada en el sector de la Curva en el distrito de La Joya.

La camioneta Ford Ranger fue hallada en una trocha de la urbanización Los Rosales y hacia el lugar se trasladaron los detectives de Robos de la Divincri que tienen a cargo la investigación del caso, así como peritos de criminalística quienes harán la inspección del vehículo y el recojo de huellas.

El vehículo fue utilizado para la fuga de los seis criminales, quienes la noche del último sábado interceptaron en la puerta de su casa al comerciante y dispararon cuatro veces contra su vehículo para obligarlo a descender y meterlo a su vivienda, donde le exigieron la entrega de dinero.

Se presume que se llevaron alrededor de 15 mil soles, equipos de cómputo y celulares, antes de matarlo de un balazo.

Por la tarde de este lunes, los restos de la víctima fueron enterrados en el cementerio municipal de La Joya y sus familiares y amigos exigieron justicia por su muerte.