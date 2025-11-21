Dos accidentes de tránsito registrados anoche en distintos escenarios de la carretera Panamericana Sur, en Arequipa, dejaron el lamentablemente saldo de una persona fallecida y otras 10 heridas que fueron socorridas por agentes de la Policía Nacional.

Cerca de las 23:45 horas, a la altura del kilómetro 598.5, en el distrito de Atiquipa (Caravelí), un ómnibus de la empresa Transportes Transzela SCRL, de placa F2F-960, terminó despistado y volcado. La unidad, que era conducida por Lázaro Zela Zapana, de 65 años, había partido de Arequipa rumbo a la ciudad de Lima con alrededor de 30 pasajeros, quedó a cinco metros fuera de la vía.

Fueron los efectivos de la Policía de Carreteras quienes se trasladaron al lugar para rescatar a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital de Chala.

Lázaro Zela Zapana (65), Alberto Pariona Pomayay (38), Benito Falla Gobea (46), Christian Alex Huamayrayme Yunguri (29), Eliana Arteaga Parhuayo (52), Yimmy Burela Lizárraga (48), Joaquín Valdivia Loza (16), Faustino Quea Ticona (54), Vladimir Cahui Ramos (16) y Rolando Cahui Apaza (40) fueron diagnosticados como policontusos por accidente de tránsito; el conductor quedó detenido en la comisaría de Chala.

ATROPELLO

Dos horas antes, el personal policial de carretera del sector repartición, en la vía de penetración a Arequipa, fue alertado sobre un atropello ocurrido en el kilómetro 975 de la carretera, en el distrito de La Joya.

Los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre, aún no identificado, que yacía en la pista. La víctima vestía un polo de color gris y un buzo negro, no tenía calzado.

A pocos metros del cadáver se ubicó la miniván de placa CUJ-558, que atropelló al peatón mientras se dirigía con pasajeros de Mollendo, Islay. El chofer Javier Alfredo Vilca Idme, de 40 años, quedó detenido en la comisaría de San José para las investigaciones que hará el personal de la Upiat que determinará cómo se produjo el fatal atropello.