Una semana después de participar directamente en la muerte de 37 personas y dejar heridas a otras 25 por la caída de un bus de la empresa Llamosas a un barranco de 200 metros de profundidad en el distrito de Ocoña, en la provincia de Camaná, Henry Apaclla Ñaupari fue recluido en el penal de Pucchún de Camaná con nueve meses de prisión preventiva.

David Sotomayor Saavedra, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Camaná, aceptó el requerimiento de la medida restrictiva planteada por la Fiscalía que investiga a Apaclla Ñaupari por homicidio culposo y lesiones culposas, delitos que podrían llevar al responsable del fatal accidente a una condena de 8 meses de prisión.

Durante la audiencia desarrollada ayer, la defensa del conductor trató de responsabilizar al chofer del bus de la empresa Llamosas también fallecido, Francisco Marcos Ruelas Condori, de haber causado el accidente pese a que circulaba por su carril; es más, trató de desconocer que las huellas en el camino del bus y que se proyectaban hacia la posición final de la camioneta de placa VCN 735 que conducía Henry Apaclla Ñaupari, no le correspondían a la unidad de su defendido. La abogada indicó que no había una pericia que lo demostrara fehacientemente.

Su postura fue rechazada por el juez, quien señalo que Apaclla conducía ebrio e invadió el carril contrario. Tras considerar que no tenía arraigos, el magistrado ordenó que sea recluido en el penal.

ORA POR MUERTOS

Al final de la audiencia, Henry Apaclla hizo uso de la palabra para indicar que lamentaba lo que había pasado en la carretera, pues no tuvo intensión de lastimar a nadie mientras conducía, mas no lamentó ni reconoció que lo hizo manejando ebrio. Agregó que pide a Dios paz para todos. “Estoy orando para que todas las almas puedan descansar en paz. Estoy suplicando para que Dios nos dé Fuerzas para que todos podamos enfrentar esta situación”, dijo.