La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná solicitó nueve meses de prisión preventiva para Henrry Apaclla, conductor de la camioneta que habría originado el accidente en el que un bus cayó a un abismo, dejando 37 personas fallecidas en Arequipa.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Apaclla habría chocado frontalmente contra el ómnibus, lo que obligó al conductor del vehículo de pasajeros a realizar una maniobra hacia la derecha. Ese movimiento terminó con la unidad precipitándose a un barranco, donde además resultaron heridas 25 personas.

La fiscalía imputó al chofer los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal, precisando que los hechos afectaron a quienes viajaban a bordo del bus.

El Ministerio Público informó que Apaclla, quien también sufrió lesiones durante el accidente, fue trasladado inicialmente a la comisaría de Ocoña y posteriormente derivado al hospital de Camaná para recibir atención médica.