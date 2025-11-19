La tragedia sacudió a una familia el fin de semana al registrarse un accidente de tránsito en el distrito de Pocsi. Manuela de la Natividad del Niño Jesús Coaguila Rivera, de 90 años, perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba sufriera un despiste en la carretera Arequipa–Omate, Moquegua. El auto era conducido por su propio hijo, Noé Coaguila Coaguila, de 56 años.

La Policía informó que el fatal accidente ocurrió alrededor de las 12:40 horas del último domingo. Según el reporte policial, un grupo de pobladores se presentó en la comisaría de Pocsi para alertar sobre el accidente de tránsito ocurrido a la altura del sector conocido como Tres Cruces.

De inmediato, el personal policial se trasladó al punto señalado por los pobladores, donde encontraron el auto de placa VBF-625 despistado a unos cuatro metros fuera de la vía. En el asiento posterior del vehículo, los agentes hallaron a la anciana que tenía golpes en el rostro, un corte en la mano derecha y dificultades para respirar.

AUXILIO

Aún con vida, la mujer fue evacuada por los policías en un auto particular hacia la Clínica Auna, en el Cercado de Arequipa. Fue internada en el área de trauma shock, donde los médicos le realizaron maniobras de reanimación, pero no pudieron lograr que volviera a la vida; según los especialistas de la clínica, la anciana ya había llegado sin vida.

Tras conocerse el deceso de Manuela Coaguila, la Policía procedió con la detención de su hijo que es investigado por el presunto delito de homicidio culposo. El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Flagrancia y el personal de la Unidad de Prevención e Investigaciones de Accidentes de Tránsito (Upiat) de la Policía se encargó de realizar las pericias para saber cómo se produjo el fatal accidente que sufrió madre e hijo mientras viajaban a su natal Omata, en la región Moquegua.