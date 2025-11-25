La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) ejecutará tres proyectos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, por un monto total de 98 millones 940 mil soles. La decisión se sustenta en la reciente actualización de los Topes Máximos de Capacidad Anual aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), conforme al Decreto Supremo N.º 132-2025-EF.

Con esta disposición, la MPA contará con mayores recursos para impulsar obras durante el último año de gestión del alcalde Víctor Hugo Rivera. En el 2024, el límite establecido era de 18 millones de soles para promover la participación del sector privado, cifra que ahora se ha ampliado de manera considerable.

El mecanismo de Obras por Impuestos permite que empresas privadas financien y ejecuten proyectos de inversión pública priorizados por el Estado. Una vez concluida la obra o acreditado el avance, el Tesoro Público reembolsa la inversión mediante Certificados de Inversión (CIPRL o CIPGN), los cuales pueden ser empleados para el pago del Impuesto a la Renta.

OBRAS

Entre las obras destacadas se encuentra la construcción del puente San Francisco, que conectará los distritos de Miraflores y Mariano Melgar, por el sector Galaxia. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 29 millones 394 mil soles y un plazo de ejecución de 240 días.

Asimismo, la comuna provincial incluirá en este mecanismo el intercambio vial de Ciudad Municipal, en el distrito de Cerro Colorado. Este sería el primer proyecto de esta naturaleza en el Cono Norte de Arequipa y contempla una inversión preliminar de 63 millones 600 mil soles.

La tercera obra será el intercambio vial en el cruce de las avenidas Vidaurrázaga y Los Incas, el proyecto tiene un costo estimado de 70 millones de soles.