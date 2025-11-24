El puente Arequipa–La Joya no se terminará este año, según el expediente técnico de saldo de obra aprobado por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Aunque las autoridades anunciaron que los trabajos terminarían en diciembre, la documentación fija un plazo de 45 días de ejecución una vez firmada la nueva contratación.

Antes de iniciar los trabajos, el GRA debe completar el proceso de contratación no competitivo, es decir, la entidad regional elegirá a la empresa que terminará el componente del puente. Según el gerente general Berly Gonzáles, este proceso tomará 10 a 12 días entre la publicación, evaluación y otorgamiento de la buena pro.

Es decir, la segunda semana de diciembre, la compañía elegida deberá retomar las labores pendientes y terminarlas en 45 días. Según la línea de tiempo del GRA, la obra debe terminar en enero, sin embargo, en esos meses usualmente llueve lo que podría paralizar los trabajos.

DINERO

El saldo de obra del puente Arequipa–La Joya ya fue aprobado la semana pasada y el costo asciende a S/ 6 millones, presupuesto que —según el gerente— ya estaba reservado desde el contrato inicial con la anterior empresa que abandonó el proyecto en setiembre y entró en proceso arbitrario contra el GRA.

Sobre el conflicto con la empresa a la que se le rescindió el contrato, Gonzales indicó que el proceso arbitral continúa y que Procuraduría aún no recibe algún acto formal que active su intervención. “Existe una controversia, pero todavía no tenemos comunicaciones oficiales”, dijo.