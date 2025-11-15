Tras conseguir la autorización del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para empezar con las actividades de explotación del proyecto minero Tía María, Southern Perú presentó cambios centrales para la mina ubicada en la provincia de Islay, en la región Arequipa.

De acuerdo al Tercer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la unidad minera Tía María, presentada ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), se detallan cinco modificaciones.

Entre ellas, la reubicación y modificación de los talleres mina, el relleno industrial minero-metalúrgico, el polvorín de explosivos, el tanque de agua, el almacén de nitratos y los componentes auxiliares en la zona de Tajo La Tapada, ubicada en Pampa Yamayo, a fin de atender las demandas operativas y de mantenimiento.

Además, la reubicación y adecuación del depósito de ripios, la pila dinámica y sus componentes auxiliares en Pampa Cachendo, con el objetivo de optimizar su localización según los requerimientos.

También se plantean las mejoras en la impermeabilización de la pila dinámica de lixiviación, incluyendo avances tecnológicos y estándares de seguridad minera.

El ITS incluye la implementación de nuevas oficinas, campamentos y la instalación de un sistema de manejo de aguas residuales y equipos electrógenos para asegurar la operación.

Para estas cinco acciones, se estima una inversión de más de US$ 4.1 millones.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

En cuanto al cronograma del proyecto presentado al Senace, que incluye lo aprobado Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 2014 y las modificaciones, se prevé un periodo de construcción de 29 meses, que comprenderán las etapas de trámites, ingeniería complementaria, procura y ejecución de obras.

Respecto al plan de Tía María, se contemplan las siguientes fases: trámites y permisos (6 meses), ingeniería complementaria (seis meses), procura (20 meses), y la construcción principal (29 meses), que incluye la planta desalinizadora, una línea de transmisión eléctrica de alta tensión, una chancadora primaria y la faja overland del Tajo La Tapada.

Luego, se prevé la puesta en marcha de 6 meses y una fase de operación del Tajo La Tapada con una duración aproximada de 15 años (180 meses). Mientras que la operación del tercer ITS se extenderá por 18 años (216 meses), considerando el funcionamiento de los talleres, depósitos, sistemas de agua o campamentos propuestos.

Por ello, el cierre del Tajo La Tapada está programado para el año 18 del cronograma, mientras que el cierre del Tajo Tía María se realizará hacia el año 21, una vez culminadas las etapas de explotación y operación planificadas.

A nivel global, el proyecto Tía María demanda una inversión total de US$ 1,802 millones, según Raúl Jacob, CFO de la compañía, en entrevista con Gestión.