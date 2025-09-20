El proyecto minero Tía María podría iniciar su etapa de construcción en octubre próximo, anunció el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, durante su participación en el Jueves Minero descentralizado organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) en la Ciudad Blanca.

El proyecto, a cargo de Southern Perú Copper, contempla una inversión de US$ 1,802 millones y proyecta producir 120 mil toneladas de cátodos de cobre al año. Según Sánchez, el Ministerio de Energía y Minas tiene previsto otorgar la autorización para el inicio de actividades.

“El inicio de la construcción (de Tía María) se daría en octubre. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) otorgará derecho de servidumbre a fines de año, mientras que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitirá la autorización para el año 2026”, mencionó Sánchez.

Además, agregó otros proyectos en cartera como la Expansión Cerro Verde (cobre); Zafranal (cobre y oro); Pampa de Pongo (hierro) y Tía María (cobre). Sostuvo que con estos 4 proyectos, la minería lideraría con el monto de inversión de más de US$ 6,954 millones.

El gobernador también recordó que, entre enero 2023 y 2025, la región recibió S/ 580 millones en transferencias por canon y regalías mineras, cifra que podría incrementarse de concretarse las inversiones mencionadas.