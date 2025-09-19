18 de setiembre del 2015. Hace 10 años. Radicales pretenden crear caos en Perumin. La próxima semana será la 32 Convención Minera, en Arequipa.
18 de setiembre del 2015. Hace 10 años. Radicales pretenden crear caos en Perumin. La próxima semana será la 32 Convención Minera, en Arequipa.

Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 19 de setiembre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?

Te puede interesar: Capturan a integrante de Los occidentales en megaoperativo nacional | Las Imperdibles de Correo (PODCAST)

¿Qué pasó esta semana en Arequipa?

MÁS NOTICIAS DE AREQUIPA

TAGS RELACIONADOS