Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 19 de setiembre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Arequipa: Alcalde de La Joya llega “ebrio” a entrega de compactadoras (VIDEO)
- Reniec inaugura centro de impresión del DNI electrónico en Arequipa (VIDEO)
- Gobierno Regional de Arequipa anuncia convenio de seguridad con el Mininter
- Arequipa: 4 proyectos mineros encaminados con inversión de 6,9 mil millones de dólares
- Tragedia en Arequipa: Dos hermanos mueren en accidente de tránsito en Camaná
- Sala del TC sesionó en Arequipa y dejó al voto 70 procesos constitucionales
- Arequipa: Habilitarán un ambiente en hospital Cotahuasi para atender pacientes
- Perumin 37 en Arequipa como espacio de diálogo