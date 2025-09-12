Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 12 de setiembre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Arequipa: 64% de vehículos adquiridos en Arequipa en 2024 no fueron declarados (VIDEO)
- Sin informes sobre la situación de dos hospitales de Arequipa
- Arequipa: Ingeniero venezolano denuncia suplantación de identidad por sentenciado por agresión sexual (VIDEO)
- Ferias no generan utilidades al Gobierno Regional de Arequipa
- Transporte en Arequipa: Taxistas podrán formalizarse hasta el 13 de noviembre
- Juan Reynoso asume parte de responsabilidad por la eliminación de Perú
- Arequipa: Proponen derogar ordenanza que otorga el 60% de empleos a sindicatos de construcción civil
- Van 82 metros cuadrados de pintas en el Centro Histórico de Arequipa