La promesa de reactivar los hospitales de Cotahuasi y Chala volvió a quedar en suspenso. El 4 de septiembre debía entregarse el informe situacional de ambas obras, que es el requisito clave para destrabarlas, sin embargo, hasta el momento eso no sucedió y la situación empeora porque ahora no hay una fecha definitiva.

El gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzáles Arias, explicó que los documentos debían ser entregados por los consorcios contratados que son Consultores Cotahuasi y Chala, que ganaron las licitaciones por S/1.2 millones y S/1.1 millones, respectivamente. Empero esto no pasó y por ello evalúan penalidades, si no hay justificación para los retrasos.

“Independientemente de los temas contractuales, porque si de repente los retrasos no tienen justificación, evidentemente hay que aplicar penalidades. Ahora, ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Entrar en una controversia con quien está haciendo el estudio o tener el estudio? Nos interesa tener el estudio”, aseveró.

Asimismo, el funcionario detalló que la decisión de realizar un expediente de saldo de obra se tomará en coordinación con la Contraloría y la Gerencia Regional de Salud. “Vamos a determinar si dada la envergadura de lo que falta ejecutar, vale la pena hacer un expediente de saldo de obra o no. Eso lo dirá el informe técnico-legal”, sostuvo.

Además, reafirmó que se habilitarán ambientes en los hospitales para atender a la población, pese a que las obras no están concluidas. Señaló que existe un marco legal que lo permite, pero también será evaluado con la Contraloría. “No es ilegal, cada caso tiene su propia normativa y casuística”, señaló.

Gonzáles evitó adelantar detalles sobre el avance de cada hospital, pero insistió en que el objetivo de las reuniones con Contraloría es reactivar y terminar las obras. También se abstuvo de dar una fecha para la entrega del diagnóstico de los tan esperados hospitales Chala y Cotahuasi.

En el caso de este último nosocomio, Contraloría ha observado el riesgo de la estructura por estar cerca a una quebrada y los daños ocasionados por las lluvias, algo que se tendrá que resolver.