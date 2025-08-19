Terminar la construcción del Hospital Maritza Campos requerirá de una inversión de 167 millones de soles en un año, mientras que el Hospital de Camaná necesitará 119 millones de soles en un plazo de 11 meses, según los recientes expedientes técnicos aprobados para el saldo de obra.

Berly González, jefe de la Oficina de Internacionalización y Operación Técnica, argumentó que se requerirá un total de 286 millones de soles, porque las valorizaciones del avance ambos hospitales fueron irreales, lo que ha generado un perjuicio estimado de 49 millones de soles.

En el caso del Hospital de Camaná, la obra fue heredada con un avance del 68.89% por un monto de 57 millones de soles. Sin embargo, el avance real sería en apenas el 54.43%, representando un costo de 45 millones 434 mil soles. Esto sugiere una sobrevaloración de aproximadamente 12 millones de soles.

La situación es similar en el Hospital Maritza Campos, donde las valorizaciones en infraestructura y equipamiento supuestamente alcanzaron a los 81 millones de soles, lo que implicaría un avance del 54% según el contrato. No obstante, el balance real apenas llega al 29.50%, causando un perjuicio de 37 millones de soles.

Hospital Maritza Campos, en Arequipa. Foto: Difusión.

Las irregularidades en las valorizaciones realizadas por los residentes de obra y supervisores serán objeto de denuncias en el futuro.

El financiamiento para culminar la construcción de estos hospitales se obtendrá a través de un endeudamiento interno a 20 años. Esta propuesta ya ha sido remitida al Consejo Regional de Arequipa para su aprobación y, posteriormente, se enviará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su visto bueno, seguido de la revisión de la Contraloría.

Mientras tanto, el Gobierno Regional de Arequipa iniciará la elaboración de los términos de referencia para contratar a la empresa que se encargará de llevar a cabo la construcción.