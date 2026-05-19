Autopartes, herramientas, guantes y mascarillas presuntamente utilizadas para cometer robos fueron halladas durante un operativo policial que permitió la captura de tres sujetos sindicados como integrantes de la presunta banda criminal “Fugitivos del Mantaro”, en Huancayo.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Sección de Emergencia, luego de que un ciudadano denunciara el robo de autopartes y alertara sobre un vehículo sospechoso con una cruz visible en el parabrisas. Tras ubicar la unidad, los agentes encontraron un módulo electrónico compatible con un automóvil Chevrolet que presentaba cables cortados.

Posteriormente, en el distrito de El Tambo, fueron intervenidos los otros dos presuntos implicados, conocidos con los alias de “Demonio”, “Peque” y “Chicho”. Una de las víctimas reconoció parte de los objetos recuperados como pertenecientes a su vehículo. Los detenidos fueron trasladados a la unidad especializada para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.