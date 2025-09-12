La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) advirtió que la mayoría de contribuyentes que adquirieron sus vehículos el año pasado no cumplieron con declarar el impuesto correspondiente. Así lo informó la gerente de Administración Tributaria de la MPA, Violeta Pantigozo Aragon.

La funcionaria informó que el año pasado se han adquirido 18 mil 847 vehículos, de los cuales solo se registraron 6 mil 706, por lo que 12 mil 141 contribuyentes están en calidad de omisos.

“Iniciamos con cartas inductivas y se le da la contribuyente un plazo de 5 días para que venga a declarar, en caso de incumplimiento ese tiempo se va dilatando hasta que llegue a un proceso coactivo que puede demorar hasta 3 meses”, explicó.

Afirmó que aquellos ciudadanos que aún no declararon, tienen la oportunidad de realizarlo, de lo contrario, la sanción podría recaer en la requisición de la unidad.

Debido a esta morosidad, la deuda asciende a más de 8 millones de soles. La funcionaria señaló que el registro es el año de la fecha de compra, el pago de impuesto vehicular es por 3 años y debe acercar al municipio a declarar cada 28 de febrero.

Ante ello, invitó a los contribuyentes a cumplir con su deber y cuando hay una amnistía tributaria, poder ejecutar la deuda.