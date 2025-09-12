El jueves 11 de septiembre se inició el proceso de expedición del certificado de operación Setare (Servicio de Transporte Especial de Taxi) para la ciudad de Arequipa, en cumplimiento a la Ordenanza Municipal N° 1377, que otorga un plazo de 45 días hábiles para que puedan formalizarse.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Empresas de Taxis de Arequipa, Adolfo Paco, manifestó que al menos 1,200 choferes se encuentran listos para este acogerse a este proceso y de esta manera evitar procesos de fiscalización, posterior pago de multas e incluso internamiento de vehículos.

Paco exhortó a los taxistas apostar por la formalidad y no esperar hasta el último día para iniciar el trámite. “Nosotros los transportistas también tenemos la obligación de colaborar con el orden de la ciudad”, expresó.

REQUISITOS

Los vehículos no deben superar los 15 años de antigüedad, además de cumplir con el mínimo de peso de una tonelada y una cilindrada no menor a 1250 centímetros cúbicos, además de estar afiliados a alguna empresa, asociación o comité formales.

En el caso de los requisitos documentarios a presentar en mesa de partes se requiere de una solicitud, recibo de derecho (74.50 soles), copia simple del contrato de arrendamiento, certificado de constatación de características vehiculares (24.10 soles), copia simple del SOAT/AFOCAT vigente.

A esto se le suma un boletín informativo de Sunarp de una antigüedad no mayor a 30 días, la copia simple del certificado de inspección técnica vehicular complementaria, todo ello a presentarse en mesa de partes de la sede El Filtro en la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

PROBLEMA

El presidente de la Central Regional de Taxistas de Arequipa, Isidro Flores, advirtió de un posible inconveniente en este proceso, sobre todo para las unidades de tipo SUV (vehículo utilitario deportivo), debido a que una normativa del 2016 impide que este tipo de vehículos puedan pasar por la inspección de características.

“La municipalidad (provincial de Arequipa) ha obviado considerar a los vehículos de carrocería SUV que son un poco más grandes que los automóviles, estos cuentan con su peso y cilindrada”, explicó, añadiendo que al menos dos unidades de este tipo acudieron a pasar la inspección en Tacna y Arica, pero no fueron permitidos por no estar consideradas.

Al menos serían unos mil vehículos los que no podrían pasar inspección por este inconveniente, por lo que el dirigente pidió a la comuna provincial para hacer los actos administrativos que corrijan esta normativa, “de no ser formales, seguirán trabajando de manera informal”, explicó.

INSPECCIÓN

Para la inspección vehicular se habilitaron dos lugares, la avenida Tacna y Arica (segunda puerta del Teatro de Bellas Artes) y el Depósito Municipalidad de la MPA, ubicado en Porongoche.

En el caso de las unidades a registrar, estás deben contar con el casquete iluminado con el nombre y teléfono de la empresa a la cual se afilió, placa en el capot de la unidad, la credencial plastificada al interior del vehículo con los datos del conductor, el número de placa en las puertas posteriores, las cintas reflectivas, botiquín de primeros auxilios, además de implementos de seguridad como el triángulo o cono, llanta de repuesto, linterna y un extintor de 2 kilogramos.

RESISTENCIA

El 70 % de taxis en la ciudad operan de manera informal, informó Isidro Flores, quien además señaló que 14 mil taxistas no renuevan el Setare, el cual debe hacerse anualmente, caso contrario se aplican multas, esto lleva a que los choferes opten por no iniciar la renovación, por lo que se pidió una amnistía para que regresen a la formalidad.