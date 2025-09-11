Con la finalidad de formalizar el servicio de taxi en la ciudad de Arequipa, hoy se inició el trámite de expedición del certificado de operación de Setare, el cual se extenderá hasta el 13 de noviembre.

Para los interesados, los requisitos documentarios a presentar en mesa de partes son: una solicitud, recibo de derecho (74.50 soles), copia simple del contrato de arrendamiento, certificado de constatación de características vehiculares (24.10 soles), copia simple del SOAT/AFOCAT vigente.

Junto a estos documentos se deberá presentar un boletín informativo de Sunarp de una antigüedad no mayor a 30 días, copia simple del certificado de inspección técnica vehicular complementaria, todo ello en mesa de partes de la sede El Filtro en la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

En el caso de las unidades a registrar, estás deben cumplir la normativa como: el casquete iluminado con el nombre y teléfono de la empresa a la cual se afilió, placa en el capot de la unidad, la credencial plastificado al interior del vehículo con los datos del conductor, el número de placa en las puertas posteriores, las cintas reflectivas.

De igual forma, la unidad deberá contar con los implementos de primeros auxilios, además de seguridad para taxis como triángulo o cono de seguridad, llanta de repuesto, linterna y un extintor de 2 kilogramos.

Son dos lugares donde los taxistas podrán realizar la inspección de características, la avenida Tacna y Arica (segunda puerta del Teatro de Bellas Artes) y el depósito municipal, ubicado en Porongoche.