Tras las diligencias preliminares de investigación realizadas por los detectives de Secuestros de la Divincri en torno a la quema del local de venta de llantas ‘Kevin’ en la primera cuadra de la calle Elías Aguirre de Miraflores, se supo que el ciudadano venezolano Yexel Alfredo Hernández de Santiago de 30 años, lo redujo a cenizas por el pago de 300 soles.

El extranjero que fue detenido el fin de semana por los efectivos de emergencia en la avenida Salaverry del distrito de Socabaya mientras conducía el auto de placa ATP- 327, no solo confesó haber sido el autor del ataque contra el local del comerciante que era víctima de una banda de extorsionadores, sino que lo hizo por la necesidad del dinero.

El delincuente aseguró a los detectives que no pertenece a ninguna organización criminal y que solo fue captado para realizar el “trabajo”. Agregó que no conoce al motociclista, que la madrugada del 31 de agosto lo llevó hasta el local donde rocío gasolina para luego prenderle fuego. Las pérdidas que causó el venezolano superan los 300 mil soles.

Pese a su manifestación, la Policía no descarta que la versión de Yexel Hernández sea una coartada para no involucrar a los miembros de la organización que está detrás de la extorsión al comerciante.

Hace un año Yexel Hernández cruzó ilegalmente la frontera con Ecuador para ingresar al Perú y se trasladó a Arequipa, donde asegura que trabaja, cuida y vive en un Car Wash ubicado en la av. Las Convenciones, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Cabe señalar que el extranjero permanecerá detenido durante 15 días por la posesión drogas, lo que permitirá determinar la veracidad de su testimonio.