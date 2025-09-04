Más de 50 comerciantes de venta de llantas y autopartes de la calle Elías Aguirre, en el distrito de Miraflores, se movilizaron en protestar en contra de las extorsiones y el pago de cupos a organizaciones criminales.

Las protestas terminaron frente a la sede de la Municipalidad Distrital de Miraflores, donde exigieron a la autoridad municipal la instalación de cámaras en la zona comercial y la presencia contínua de patrulleros de serenazgo.

“Estamos cansados de las amenazas. A la municipalidad le pedimos que se activen las cámaras de vigilancia y nos apoyen con la seguridad. En la parte baja del distrito están los negocios y no vemos cámaras”, señaló el negociante Cristian Ancasi.

Se solidarizan con su compañero José, quien perdió el último domingo la mercadería en el negocio de venta de llantas, en la primera cuadra de la calle Elías Aguirre. “Pedimos que las extorsiones paren. Un compañero de trabajo perdió todo con el incendio. Uno deja de comer y sacrifica muchas cosas. Nosotros vivimos en el día a día”, apuntó.

Señalan que la mayoría de comerciantes no denuncian las extorsiones por temor y porque tienen la idea que en la comisaría o la Divincri no hacen nada por capturar a los delincuentes.

El gerente municipal de Miraflores, Juan Carlos Ortiz, instó a los comerciantes de la parte baja de distrito a conformar juntas vecinales en apoyo a la Policía Nacional y la comuna distrital entregará el kid competo de cámaras.

“Vamos a combatir juntos la inseguridad. Nosotros como municipalidad estamos tomando acciones en todos los puntos del distrito. Ayer hemos instalado una cámara domiciliaria en la calle Elías Aguirre, estamos monitoreando”, dijo.

