El coronel PNP Eduardo Del Campo, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), informó hoy que han detenido ayer a las 21:30 horas y hoy en la madrugada a tres extranjeros con droga y posiblemente estén vinculados en el incendio registrado el domingo 31 de agosto en la primera cuadra de la calle Elías Aguirre, distrito de Miraflores.

El oficial de la Policía informó que encontraron placas de rodaje de motos lineales durante el registro domiciliario, además de anuncios de préstamos “gota a gota”, que levanta la sospecha de extorsión al emprendendor de venta de llantas Kevin.

“Inferimos analisis para correlacionar si tuviera la implicancia en el hecho que se registró hace una semana en Miraflores”, señaló.

El jefe de la Divincri señaló que la detención de los dos ciudadanos venezolanos se suma una mujer que se encontraba en el inmueble y sería pareja de los uno de los investigados por el delito contra la salud por la posesión de droga. “El otro caso, con pericias se determinará si fueron los partícipes del hecho”, dijo. El 30% de bandas criminales se encuentran en la cárcel y el 70 % en libertad.

Mientras, el general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial de Arequipa, informó que todos los efectivos policiales están obligados a recibir las denuncias de los ciudadanos, caso contrario intervendrá Inspectoría, como ocurre con el caso de extorsión e incendio en Miraflores.

