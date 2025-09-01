Un violento asalto se registró la noche de ayer en el hostal “Kaprichos”, ubicado en la avenida Los Incas del Cercado de Arequipa, de donde una banda de ladrones fuertemente armada se llevó 11 mil soles realizando disparos para huir.

La policía informó que la banda conformada por 5 hampones ocurrió a las 11 de la noche. Los asaltantes irrumpieron en el local ubicado en la manzana D, lote 16, de la urbanización 9 de Octubre y, bajo amenazas, redujeron al cuartelero para apoderarse de la cuantiosa suma de dinero. Trascendió que el dueño del negocio dijo a la policía que tuvo que esconderse en un baño para evitar ser herido.

Posteriormente, los asaltantes emprendieron la fuga a bordo de una camioneta Toyota RAV de color blanco con dirección hacia el Terminal Terrestre. Durante su huida, los asaltantes realizaron varios disparos al aire y contra vehículos que se encontraban estacionados en la zona, generando pánico entre vecinos y transeúntes. Entre las unidades afectadas se encuentran una camioneta de placa ADA-315 y otra con matrícula AMG-655.

La policía estableció el plan cerco para poder atrapar a los ladrones que continuaron la fuga hacia el sector de Pachacutec, en Cerro Colorado, donde finalmente les perdieron el rastro.

Cabe señalar que este hecho ocurre solo días después de que un hostal con el mismo nombre, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, fuera también blanco de la delincuencia, de dicho establecimiento se llevaron 3 mil soles bajo la misma modalidad.