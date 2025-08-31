Un adulto mayor de 63 años, que fue reportado como desaparecido el pasado 28 de agosto en el distrito de Cayma, fue encontrado con vida la mañana del sábado en la torrentera del sector 11 de Mayo, en esta misma jurisdicción.

Un joven censista que se encontraba realizando su labor en este sector fue la primera persona en divisar la presencia del adulto mayor en medio de las rocas en medio de la torrentera. Tras dar aviso a los vecinos del lugar, llamaron a personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Cayma, que se constituyó hasta la zona para brindar los primeros auxilios al varón que se encontraba recostado.

El adulto mayor vestía una gorra, una casaca azul marino con rayas blancas y un buzo plomo, las mismas características que sus familiares reportaron el jueves por la noche tras percatarse de la desaparición del adulto de 63 años, quien sufre de demencia senil, además de tener dificultades para caminar.

Paramédicos de la comuna distrital, y efectivos de la Policía Nacional, se encargaron de brindar los primeros auxilios al varón identificado con las iniciales E. R. P., quien presentaba una fuerte deshidratación e hipotermia debido a que habría estado expuesto al frío durante la noche.

Tras ser sacado en camilla desde la torrentera, el varón fue conducido hacia un establecimiento de salud para descartar otro tipo de lesiones. Hasta el lugar también llegaron familiares del adulto, quienes confirmaron que se trataba de su familiar desaparecido.

DESAPARICIÓN

Se presume que el adulto mayor se desorientó en su camino de retorno a su domicilio ubicado en el sector 12 de Enace, de donde salió cerca al mediodía del jueves.

Con el paso de las horas sus familiares denunciaron su desaparición al evidenciar que no retornaba, esto tras una búsqueda en las zonas aledañas sin obtener resultados positivos.

También llevaba un celular y la última información que se tenía sobre su paradero era que fue visto frente a un domicilio en 1ero de Junio, sin embargo, al intentar comunicarse con él, su móvil ya se encontraba apagado.