En el marco del Día del Adulto Mayor, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) realizó un agasajo en el Coliseo Municipal con la participación de más de 400 personas de la tercera edad, quienes observaron danzas y presentaciones artísticas. La actividad buscó reconocer el aporte de este sector a la sociedad y brindarles un espacio de integración.

Sin embargo, en el Cercado de Arequipa, el 40% de adultos mayores atendidos por la MPA se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de desprotección, lo que equivale a 140 personas de un total de 350 empadronados.

La subgerente de Promoción Social y Participación Vecinal, Alexandra Prado, indicó que cuando un adulto mayor queda en completo estado de abandono, se inicia un proceso judicial para que pueda ser albergado, aunque la prioridad es que la familia asuma su cuidado.

ABANDONO

La funcionaria precisó que, en lo que va del año, ya se han judicializado dos casos de abandono, tras denuncias de terceros y el acompañamiento de la comuna. Asimismo, recordó que los hijos que no se hacen responsables de sus padres incurren en omisión y negligencia, situaciones que deben denunciarse en la comisaría o el Centro de Emergencia Mujer.

Actualmente, en el Cercado funcionan tres centros de apoyo familiar para adultos mayores, donde se promueven talleres, visitas domiciliarias y actividades de integración. No obstante, la Municipalidad remarca que el principal soporte para garantizar una vejez digna sigue siendo el compromiso de la propia familia.