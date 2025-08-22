En el marco del Día del Adulto Mayor, la Sociedad de Beneficencia de Camaná, realizaron un programa de agasajo y compartir a todos los integrantes de los diferentes clubes de adulto mayor de la provincia.

La actividad se dio en coordinación con la Beneficencia presidida por Zoila Veliz Llerena y el Comité de Damas de Camaná, liderada por Silvia Llasa Funes y se desarrolló en las instalaciones del Parque de la Familia.

El programa incluyó presentaciones artísticas, juegos y actividades recreativas a cargo de profesionales del Centro de Salud Mental.

En su discurso, Veliz Llerena destacó la importancia de reconocer el esfuerzo y la trayectoria de las personas de la tercera edad. Por su parte, Llasa Funes felicitó a los adultos y afirmó que se continuará coordinando para respaldar y hacer realidad el local, a fin de realizar labores artesanales, manuales, entre otros.

La celebración contó con la presencia de los clubes de Leones de Camaná, Leones Luren y el recientemente formado Club de Leones Camaná Hermosa. Además, también estuvo presente la consejera regional Norma Ortega, quien realizó el brindis de honor.

La jornada terminó con un compartir y la entrega de persentes a todos los asistentes.