Después de varios años, el Poder Judicial dictó 6 meses de prisión preventiva para Elías Huahualuque, investigado por el presunto delito de feminicidio en agravio de Yoni T. T.

La medida fue dispuesta por la jueza del 4to Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Jenny Arias Pérez, en el marco de una jornada judicial extraordinaria.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el crimen ocurrió en marzo de 2023. El imputado habría citado a la víctima en una vivienda del distrito de Chiguata bajo el pretexto de prestarle dinero para saldar una deuda bancaria. Sin embargo, en el lugar la atacó con un arma blanca, la cercenó y arrojó los restos a una torrentera cercana a su domicilio.

Semanas después, los restos de la joven fueron hallados en un estanque de la comunidad campesina Pampas Viejas, del distrito de Socabaya.

Durante la audiencia, que se inició a las 7:00 horas, la magistrada concluyó que existen graves elementos de convicción que vinculan al acusado con el crimen, además de riesgo de fuga y falta de arraigo. En ese sentido, ordenó 6 meses de prisión preventiva y emitió las ordenes de captura correspondiente.