El local de venta de llantas Kevin, situado en la primera cuadra de la calle Elías Aguirre en el distrito de Miraflores, ardió hoy desde la una de la mañana como una antorcha.

La Policía sospecha que extorsionadores provocaron el fuego, como se registra en un video de una cámara de vigilancia instalada en el lugar. Dos personas llegaron en una motocicleta y uno de ellos bajó con el combustible e inclsuo se quemó la mano momento de abrir fuego. “Huyeron con dirección a (avenida) Teniente Ferre”, señaló uno de los testigos.

No obstante, los bomberos, efectivos policiales y serenos del distrito de Miraflores llegaron al lugar para atender la emergencia, con apoyo de camiones cisterna de Miraflores, Mariano Melgar y José Luis Bustamante y Rivero. Después de tres horas controlaron el fuego y retiraron los escombros a la calle.

Las pérdidas económicas en el negocio llegan a 300 mil soles. Neumáticos, aros y herramientas fueron consumidos por el fuego, sumado a que las llamas alcanzaron las paredes de vivienda cercanas.

Incendio en local de venta en Miraflores y se sospecha de extorsión. Foto: Difusión.

EXTORSIÓN

La Policía sospecha que extorsionadores de una organización criminal en Arequipa provocaron el incendio y mediantes las evidencias se determinará la identidad de los posibles responsables.

Sin embargo, el propietario del negocio señaló que hace dos meses comenzó a recibir mensajes, hecho que informó a la comisaría de Miraflores y la División de Investigación Criminal (Divincri). No obstante, otros dos negocios confirmaron que pagan cupos y no denuncian por temor a represalias.

Los policías del área de Secuestros de la Divincri llegaron al lugar como parte de las diligencias de ley.

VIDEO: INCENDIO EN LOCAL DE VENTA

Se incendia local de venta de neumáticos y Policía sospecha de extorsión