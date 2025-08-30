Cuatro familias damnificadas y cuantiosos daños materiales dejó un voraz incendio en el centro poblado minero de Secocha, distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en la provincia de Camaná, este último viernes. El siniestro pudo ser controlado después de tres horas y provocó que dos casas terminaran completamente destrozadas.

De acuerdo a información preliminar, el fuego se habría originado por un cortocircuito eléctrico, lo que provocó que las llamas se expandieran rápidamente por las viviendas construidas con material rústico. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales ni heridos de gravedad.

APOYO

Entre los afectados se encuentran dos hermanas conocidas en Secocha por su esfuerzo y constancia en el trabajo. Una de ellas, llamada Lía, vende desayunos desde las 2 de la mañana y por las tardes refrescos a diario junto a su hermana. Ellas perdieron su vivienda, dinero, celular, pertenencias y herramienta de trabajo, quedando en una situación crítica.

“Yo estaba descansando adentro, no me di cuenta cómo inició el fuego, no me di cuenta. Cuando ya era inmenso recién desperté, todo estaba con humo y no pude sacar nada. Ahora estoy sin un sol, todo lo perdí. Tenía mis ahorros para una deuda que tenía, trabajé sin descanso desde enero por esta deuda y ahora lo perdí”, expresó entre lágrimas Lia.

Los vecinos también indicaron que los Bomberos llegaron dos horas después, lo que provocó que el incendio se expanda más. Además, señalaron que los cables expuestos en el lugar provocaron que la situación empeore. Pidieron intervención a la autoridad para evitar estas tragedias.