Incendio registrado hoy a las 06:30 horas dejó cuatro viviendas destruidas y cinco afectadas en el sector El Mirador, distrito La Joya. Las autoridades no reportaron personas heridas ni fallecidas.

El responsable de la Gerencia del Riesgo de Desastres (GRD) del distrito La Joya informó que en la emergencia participaron de manera articulada la Policía Nacional del Perú, Fuerza Aérea del Perú (FAP), serenos y trabajadores de la comuna distrital.

El fuego fue controlado y extinguido a las 08:30 horas, dos horas después. El Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, anunciaron que realizará la entrega de bienes de ayuda humanitaria a las familias damnificadas.

Además, el COER Arequipa, realiza el monitoreo de la emergencia, brindando la asistencia técnica al responsable de GRD local.