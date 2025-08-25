La Compañía de Bomberos N.° 19 de Arequipa cumplió 111 años de servicio a la ciudad y lo celebró mostrando los avances logrados gracias al presupuesto de más de 170 mil soles otorgado por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) recolectados por las actividades por aniversario de la ciudad del año pasado. Hasta el momento, se ha ejecutado alrededor del 40% de este fondo, destinado a la compra de equipos y a mejoras en la infraestructura de su histórico cuartel.

El brigadier CBP Juan Córdova Bolaños, jefe de la compañía, detalló que la primera etapa incluyó la adquisición de linternas de alta potencia, un desfibrilador automático (DEA) para la ambulancia, una camilla nueva, una escalera de 24 pasos y la reparación de techos, portones y ambientes deteriorados por el tiempo. La segunda etapa contempla la importación de una ambulancia y una unidad de rescate desde Estados Unidos.

Pese a estos avances, el oficial recordó que los bomberos aún enfrentan dificultades en la atención de emergencias debido al congestionamiento en el centro histórico, sobre todo por vehículos mal estacionados en calles como San Agustín y Sucre. Aunque la Policía de Tránsito colabora con grúas, insistió en que el problema de fondo es la falta de cultura vial.

VOLUNTARIOS

Otro aspecto que preocupa a la Compañía N.° 19 es la disminución del número de voluntarios. “Antes teníamos promociones de hasta 10 jóvenes, pero ahora apenas se incorpora uno”, señaló el jefe de la compañía. Actualmente, cuentan con entre 100 y 110 bomberos inscritos, pero solo 40 o 50 atienden activamente las emergencias.