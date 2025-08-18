La noche del último sábado, un incendio provocado por accionar humano se desató más arriba del cementerio del distrito de Miraflores. En consecuencia, el fuego arrasó con cerca de 100 metros cuadrados de flora. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas ni daños materiales, ya que en la zona no hay viviendas.

La gerente de Gestión de Conflictos Sociales, Defensa Civil y Prevención de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Distrital de Miraflores, Mirtta Yanes Vasquez, explicó que el siniestro solo pudo iniciar por alguna persona que dejó una colilla o que propagó el fuego conscientemente.

“Si hubiera sido de día podría hablarse de un incendio forestal, pero esto ocurrió a las siete de la noche. A nosotros nos avisó el cuidador del cementerio y para controlar la situación llegaron más de 30 bomberos de tres compañías. Lamentablemente, las llamas se propagaron rápido por la abundante hierba que creció en época de lluvias”, refirió.

El fuego se habría iniciado en los alrededores de la quebrada Venezuela, una zona oscura y poco transitada que colinda con el cementerio. A la zona llegaron las compañías N.° 77 de José Luis Bustamante y Rivero, N.° 19 del Cercado y N.° 186 de Mariano Melgar. También trasladaron dos cisternas y maquinaria pesada del municipio de Miraflores.

La gerenta exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones durante sus visitas al cementerio, para evitar estos incidentes.