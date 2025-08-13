En menos de 24 horas, dos incendios forestales se registraron en la provincia de Caylloma, dejando a su paso varias hectáreas de pastizales y cobertura vegetal destruidas.

El primer accidente ocurrió el martes 12 de agosto, aproximadamente a las 12:30 p. m., en el distrito de Callali. Según el área de Gestión de Riesgo de Desastres de la municipalidad, el fuego consumió al menos 10 hectáreas de pastizales antes de ser controlado tras dos horas de intenso trabajo de serenazgo y pobladores.

Según el reporte al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), no hubo daños materiales ni víctimas, pero exhortaron a la población a evitar prácticas de quema que puedan originar emergencias.

La mañana de hoy, 13 de agosto, cerca de las 11:00 a. m., un nuevo incendio se reportó en el sector Malata, en el distrito de Ichupampa. El fuego afectó la cobertura vegetal y fue sofocado gracias al esfuerzo conjunto de trabajadores municipales y vecinos. Tampoco se reportaron heridos.

Los servidores de los gobiernos locales elaboran la Ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para atender de manera oportuna a las familias afectadas por estos siniestros.

