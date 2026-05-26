Dos conductores de mototaxi resultaron heridos tras un brutal accidente de tránsito registrado la madrugada del lunes 25 de mayo en la avenida Las Américas, a la altura del Instituto Tecnológico de Pisco.

Siniestro vial

Los heridos fueron identificados como Jorge Navarrete Molina (26), de nacionalidad peruana, y Jorge Montero Gonzáles (27), de nacionalidad venezolana, quienes fueron auxiliados por personal de la Compañía de Bomberos de Pisco y trasladados de emergencia al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.

Las unidades quedaron destrozadas, evidenciando la brutalidad del choque. Los vecinos denunciaron que diariamente estas unidades circulan a excesiva velocidad y realizan maniobras peligrosas como vueltas en “U”.

Asimismo, pobladores alertaron que gran parte de estos vehículos operarían de manera informal, incluso sin licencias de conducir, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

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