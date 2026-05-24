Dos violentos accidentes de tránsito registrados entre la noche del viernes 22 y la madrugada del sábado 23 de mayo dejaron como saldo múltiples heridos y una persona fallecida en las provincias de Ica y Nasca.

Tragedia vial

El primer accidente se reportó alrededor de las 11:20 de la noche del viernes en el kilómetro 327 de la Panamericana Sur, sector La Capilla, en el distrito de Santiago. En ese punto se produjo un triple choque que involucró a tres vehículos y dejó varios heridos, además de cuantiosos daños materiales.

Según las primeras versiones, uno de los vehículos implicados fue un camión Mitsubishi Fuso de placa AUP-742, que habría sido impactado violentamente por la parte posterior. También participó un automóvil Toyota Corona de placa F5G-492 y un tercer vehículo de placa BJR-208, cuyo conductor resultó herido y tuvo que ser evacuado de emergencia al Hospital Regional de Ica. Testigos señalaron que el impacto fue extremadamente fuerte y provocó que las unidades terminaran seriamente dañadas a un costado de la vía.

Horas después, aproximadamente a las 4:30 de la madrugada del sábado, otro fatal accidente ocurrió en el kilómetro 446 de la Panamericana Sur, frente al grifo Primax, en el sector conocido como la curva, provincia de Nasca. En este caso, un camión tráiler colisionó violentamente contra un automóvil Chevrolet Spark de color rojo y matrícula COL-391.

Producto del impacto, el vehículo terminó com severos destrozos y cayó dentro de una acequia ubicada a un costado de la carretera. Testigos y personal de emergencia confirmaron que una persona quedó atrapada dentro de la unidad tras el choque.

La víctima mortal fue identificada como Lucio Bardales Pérez, de 44 años, quien falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. En tanto, otra persona identificada como Piero Quispe Flores resultó gravemente herida y fue evacuada de emergencia al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca por integrantes de la compañía de bomberos.

Las imágenes difundidas desde la zona muestran que la parte delantera del automóvil quedó totalmente destruida tras el violento impacto con el tráiler. Personal de la Policía Nacional y Serenazgo acudió rápidamente al lugar para acordonar el área y facilitar las labores de rescate mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver.

Asimismo, trascendió que el conductor del camión tráiler fue trasladado a la comisaría de Nasca para las diligencias correspondientes, mientras las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente y las posibles responsabilidades en este nuevo hecho de sangre registrado en la carretera.

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