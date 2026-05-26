La contratación a tiempo parcial permite que un trabajador preste servicios por una jornada menor a cuatro horas diarias en promedio.

El cálculo se realiza dividiendo las horas trabajadas en la semana entre el número de días laborados, según el esquema de trabajo de cada empresa.

Aunque esta modalidad brinda flexibilidad a empleadores y trabajadores, especialistas advierten que también representa un punto de alta fiscalización laboral.

Derechos laborales y limitaciones del régimen part time

Julio Villalobos, asociado del área laboral del Estudio Miranda & Amado, explicó que los trabajadores a tiempo parcial no acceden a beneficios como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) ni a indemnización por despido arbitrario.

Sin embargo, sí tienen derecho a gratificaciones legales, participación proporcional en utilidades, asignación familiar y vacaciones.

El especialista agregó que un reciente criterio de la Corte Suprema reconoce además un mínimo de seis días consecutivos de descanso físico para este régimen laboral.

Villalobos indicó que, si el trabajador supera en promedio las cuatro horas diarias durante la semana, podría acceder automáticamente a beneficios correspondientes a jornada completa.

Cuatro claves para evitar la conversión a jornada completa

El especialista recomendó a las empresas implementar medidas de control y supervisión para evitar contingencias laborales.

1. Evaluar correctamente el puesto de trabajo

Las organizaciones deben justificar que las funciones asignadas realmente pueden ejecutarse dentro de una jornada reducida.

Según el experto, esta evaluación debe considerar las características específicas del cargo y sus necesidades operativas.

2. Controlar estrictamente la asistencia

El registro de asistencia es considerado uno de los principales mecanismos de fiscalización.

Villalobos advirtió que la ausencia de control horario puede convertirse en un indicio de incumplimiento laboral.

3. Limitar las horas extras

El especialista recomendó restringir el trabajo en sobretiempo mediante comunicaciones internas y medidas disciplinarias.

Permitir horas extra de manera constante puede elevar el promedio semanal y generar la conversión automática del contrato.

4. Formalizar y registrar el contrato

El contrato de trabajo a tiempo parcial debe celebrarse por escrito y registrarse ante la autoridad administrativa de trabajo.

Este procedimiento debe realizarse dentro de los 15 días naturales posteriores a la firma del contrato.