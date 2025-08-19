El incendio forestal volvió a activarse la mañana de este martes 19 de agosto en el sector de Huiscoro, provincia de Caravelí, generando alarma entre la población y afectando la cobertura vegetal de la zona.

La emergencia había iniciado la noche del 18 de agosto, al promediar las 20:30 horas, y fue controlada temporalmente hacia la medianoche debido al trabajo conjunto del personal de serenazgo y el equipo de la Municipalidad Provincial de Caravelí. Sin embargo, cerca de las 9:00 horas de hoy, el fuego se reavivó en diferentes puntos.

Por ello, las brigadas de serenazgo, trabajadores municipales y agricultores locales realizaron intensas labores para sofocar las llamas, contando con el apoyo de los bomberos, una motobomba y una cisterna.

Las autoridades buscan evitar que el siniestro se expanda y afecte áreas agrícolas.

El Gobierno Regional de Arequipa, a través del COER, informó que se mantiene comunicación constante con la Gestión de Riesgo de Desastres de Caravelí.