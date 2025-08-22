La mañana de este viernes 22 de agosto, se registró un accidente de tránsito en la vía Arequipa-Puno, en el distrito de Yura, dejando como saldo dos personas heridas.

La camioneta Toyota de placa CAX-805 sufrió un despiste y posterior volcadura cuando se dirigía de Juliaca a Arequipa.

La unidad vehicular era conducida por John Quispe Vilca (46) en compañía de tres pasajeros, de los cuales dos resultaron heridos; Karen Guzman Lerma (25) y Karin Mamani Apaza (28), quienes fueron auxiliadas por personal de la Brigada de Rescate de la Policía Nacional y trasladadas a la clínica San Pablo.

El vehículo quedó volcado a un costado de la carretera y presenta daños materiales de consideración. Agentes de la comisaría de Yura se encargaron de regular el tránsito vehicular en la zona, mientras que una grúa realizó el retiro de la camioneta.