En el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026, de este 07 de junio, se dispuso restricciones para la sociedad civil así como militantes de diversas organizaciones políticas. Una de ellas es la denominada “Ley seca” que entra en vigencia desde el sábado 06 de junio.

El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo, César Ramos, expresó que ya se realizaron coordinaciones para los operativos, que puedan garantizar el cumplimiento de las disposiciones restrictivas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a esta segunda vuelta.

“La ley seca comienza el día sábado desde las 8:00 de la mañana. Ya realizamos coordinaciones con la Policía Nacional del Perú y el Jurado Nacional de Elecciones, que es el ente rector. En la primera vuelta, hemos cerrado discotecas que estaban funcionando el mismo sábado”, afirmó César Ramos.

La vigencia de la ley seca, será desde las 8:00 de la mañana del sábado 06 de junio hasta la misma hora del lunes 08 de junio. Los comercios de giros especiales tienen prohibido realizar venta de licores o podrían ser multados por la municipalidad de Huancayo.

Otras de las restricciones que señaló el JNE es que los militantes de cualquier organización política no pueden realizar reuniones, esto aplicará desde las 00:00 horas del viernes 05 de junio. De la misma forma, desde las 00:00 horas del sábado 06 de junio se tiene prohibido toda clase de propaganda electoral.

“Los operativos son con la Prefectura, otras gerencias de la municipalidad, para garantizar el adecuado proceso”, acotó el funcionario de la comuna huanca.