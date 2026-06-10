Un grupo de pobladores del distrito de Cerro Colorado realizó ayer una protesta para exigir a la alcaldesa provincial de Arequipa, Ruccy Oscco, una mayor fiscalización al transporte urbano del Sistema Integrado de Transportes (SIT) y a las unidades informales que circulan en la ciudad.

Los manifestantes portaron carteles y expresaron su malestar por las deficiencias que persisten en el servicio de transporte.

El dirigente de Cerro Colorado, Eleazar Chino, señaló que hasta el momento no se observa una renovación de vehículos, mientras continúan los problemas por el incumplimiento de rutas, principalmente en el Cono Norte de Arequipa. Advirtió sobre el aumento del transporte informal mediante vehículos conocidos como “loncheras”.

Chino recordó que Ruccy Oscco asumió la alcaldía provincial hace más de un mes y que los usuarios aún no perciben mejoras en el transporte. Señaló que el 12 de mayo solicitaron una audiencia con la autoridad municipal para exponer sus demandas, pero hasta la fecha no han recibido respuesta. “Los fiscalizadores deben intervenir en el Cono Norte”, manifestó.

PIDEN ANTICIPAR LA REDUCCIÓN DEL PASAJE

El dirigente también cuestionó que la reducción del pasaje urbano a un sol se espere hasta septiembre. Consideró que dicho plazo es excesivo, recalcó que la modificación de la tarifa se debe concretar durante la fase operativa del SIT y no antes.

Informó que el pasado 25 de mayo sostuvieron una reunión con el gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Yoni Calle. El funcionario les comunicó que había encontrado presuntos vicios e irregularidades en el acuerdo suscrito en marzo entre la comuna provincial y las empresas concesionarias del SIT, por lo que prepararía un informe a la alcaldesa.

El pasaje urbano en Arequipa retornaría de S/1.30 a S/1.00 en septiembre, una vez que concluya la vigencia del acuerdo temporal.