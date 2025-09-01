Los emprendedores en la venta de neumáticos y aros de vehículos en las dos primeras cuadras de la calle Elías Aguirre, en el distrito de Miraflores, están en la mira de una organización criminal dedicada al cobro de cupos mediante la modalidad de extorsión.

Primero fueron los empresarios dedicados en el rubro de la madera en la avenida Jesús y ahora en los negocios de venta de llantas.

INCENDIO

El negocio de ventas de llantas Kevin fue ayer en la 01:56 horas el objetivo de los extorsionadores. Dos hombres con casco que cubrían sus rostros llegaron en una motocicleta, uno de ellos sacó una botella transparente y echó combustible a la puerta de metal y luego prendió fuego.

No obstante, el hombre se quemó la mano derecha al momento de activar la llama y aun así huyó del lugar en la motocicleta donde lo esperaba su cómplice. La presencia del fuego alertó a los vecinos de la zona y conductores.

Los bomberos de la Compañía 19 en el Cercado, 140 Virgen de Chapi y 233 de Paucarpata llegaron a la zona de emergencia. Con apoyo de los camiones cisterna de los distritos de Mariano Melgar, Miraflores, Cercado y José Luis Bustamante y Rivero lograron controlar luego de tres horas el fuego.

El local precario ardió por horas como una antorcha, considerando que en el interior había neumáticos y productos inflamables. Las estructuras de viviendas cercanas presentaron daños y los vecinos temieron lo peor.

El incendio que se creía controlado o extinguido volvió a encenderse, lo que quedaba de los materiales continuaron ardiendo bajo los escombros por la acción del viento.

El negocio siniestrado está ubicado en la primera cuadra de la calle Elías Aguirre y a 40 metros de una estación de servicio (grifo), que por un momento generó preocupación.

Las pérdidas económicas llegan a 300 mil soles, dejando en la quiebra al propietario del negocio identificado con iniciales J.P.R. (38).

EXTORSIÓN

El dueño del negocio incendiado comenzó a recibir hace dos meses mensajes con contenido violento. Presentó la denuncia en la comisaría Miraflores y también en la Divincri, donde recibió algunas recomendaciones de ignorar las amenazas.

Sin embargo, la banda criminal actuó ayer con violencia y dejó un mensaje a los otros negocios a alinearse con ellos. “Nosotros estamos pagando cupo. ¿Qué podemos hacer?”, señalaron dos emprendedores de venta de llantas, al momento de ver el retiro de escombros.

POLICÍA

Efectivos policiales en el área de Secuestros de la Divincri llegaron el local siniestrado para comenzar con la investigación y dar con la identidad de los responsables. Por el momento, visualizan los videos de cámaras instaladas en los negocios cercanos y posiblemente las huellas que dejaron al manipular la botella y otros objetos.

De acuerdo con el registro de la Divincri, se han registrado más de 200 denuncias de enero a agosto del 2025, la mayor parte son por los préstamos de dinero en la modalidad de “gota a gota”.

Sin embargo, el jefe de la Divincri, coronel PNP Eduardo Del Campo, considera que más el 50 % de las víctimas de extorsión deciden callar y no reportar las amenazas en una dependencia policial, hecho que dificulta la acción policial.