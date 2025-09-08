El ciudadano venezolano Yexel Hernández de Santiago, de 30 años de edad, es sospechoso de incendiar el 31 de agosto el local de venta de llantas Kevin, en el distrito de Miraflores. La Policía deberá corroborar con pericias el grado de responsabilidad del extranjero.

Yexel Hernández fue detenido el 6 de setiembre en la noche con posesión de droga en la segunda cuadra de la avenida Salaverry, frente al salón de eventos Cataleya, en el distrito de Socabaya.

Durante la intervención de los efectivos policiales del 105 Emergencia incautaron el automóvil con placa de rodaje ATP-327. Mientras, el extranjero fue llevado al área Antidrogas como parte de las diligencias de ley.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, el extranjero se dedica al lavado de carros y presentó como vivienda en la avenida Convenciones, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

No obstante, la Policía no descarta la posibilidad que Yexel Hernández sea el responsable de incendiar el negocio de neumáticos en la primera cuadra de la calle Elías Aguirre. La investigación de la PNP direcciona a que participó en el acto delictivo

DETENIDOS

Los venezolanos Roberto Rafael Borrego, Jason Araujo Barbosa y Leomaris Carelis fueron detenidos el 5 de setiembre porque estarían implicados en el incendio que dejó escombros el negocio de llantas en Miraflores.

En la vivienda donde fueron capturados se hallaron placas de motos lineales y tarjetas de préstamos “gota a gota” y se sospecha que los detenidos tendrían relación con la organización criminal “Los Orientales”.

La Policía investiga el vínculo directo de los detenidos con el incendio de Miraflores y otros hechos extorsivos en el distrito de Miraflores, presuntamente por negarse a pagar el “cupo” que presuntamente exigía la banda.