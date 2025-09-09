En el marco de un megaoperativo nacional contra la criminalidad organizada, la Policía Nacional y la Fiscalía lograron la captura en Socabaya, Arequipa, de Diane Angeli Begazo Martínez (36), alías “Diane”, señalada como receptora del dinero de la organización criminal “Los Occidentales”, red vinculada al “Tren de Aragua”.

La intervención se realizó a las 3:30 horas en la urbanización Villa Orfelia MZ D, como parte de la operación policial. Entre los objetos incautados están; dos celulares marca Redmi y Samsung, una laptop Toshiba, tres tarjetas bancarias, y S/2500 y US$ 450 en efectivo.

Estos elementos reforzarían la tesis fiscal de que Begazo se encargaba de la recepción y administración de los cobros extorsivos, producto de las amenazas a transportistas y comerciantes de Lima Norte.

OPERATIVO A NIVEL NACIONAL

El megaoperativo está a cargo de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 2) que allanó 30 inmuebles en Lima, Arequipa, Tumbes y una celda en el penal de Huacho, vinculados a los imputados.

De acuerdo a la investigación, esta red criminal se infiltraba en grupos de WhatsApp de empresas de transporte para exigir pagos diarios o semanales bajo amenazas de muerte. Los incumplimientos derivaban en ataques a choferes, cobradores y unidades móviles. Al menos, habría cinco personas fallecidas a causa de estos actos ilícitos.

Asimismo, la organización criminal contaría con otro brazo delictivo, dedicado al lavado de activos, el cual se ha evidenciado en el uso de empresas ficticias con múltiples cuentas bancarias, transacciones mediante cuentas digitales, criptomonedas y otros mecanismos financieros.

El dinero ilícito habría salido hacia Venezuela y Colombia, para retornar al Perú en grandes cantidades mediante empresas de fachada.