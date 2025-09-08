Dos visitantes intentaron ingresar objetos prohibidos en los establecimientos penitenciarios de Arequipa y Tacna, esto como parte de las medidas de control y seguridad en las cárceles del sur del país.

Es así que el personal del INPE en el penal de Arequipa, a las 14:35 horas, se intervino a la ciudadana Beatriz Paja Churata, quien pretendía ingresar en sus partes íntimas un objeto ovoide que contenía cigarrillos. La intervenida había planeado visitar a su esposo, el interno Julio Huamaní Coronel.

Misma situación se repitió en el penal de Tacna, donde el visitante Edwin Ccama Fernández, sobrino del interno Peter Hinojosa Mamani, fue sorprendido portando un USB marca HP.

Por ello, ambos casos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes para las investigaciones y procedimientos correspondientes.

Con estas medidas, se busca la prevención del ingreso de objetos y sustancias prohibidas en los recintos carcelarios y el fortalecimiento de la seguridad en beneficio de la población penitenciaria y la sociedad.