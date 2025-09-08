En los tres establecimientos penitenciarios de Arequipa se encuentra un total de 209 extranjeros encarcelados por diversos delitos. De ellos, 139 ya tienen una sentencia emitida por el Poder Judicial y el resto está con prisión preventiva, según el último reporte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) actualizado a enero de este año.

El penal de varones de Arequipa, ubicado en Socabaya, concentra la mayor cantidad de esta población: 159 internos foráneos de un total de 2,310 presos. Le sigue el penal de Camaná, con 33 extranjeros de 457 reclusos, y finalmente el penal de mujeres de Arequipa, donde se encuentran 17 extranjeras de una población total de 170.

Entre los principales delitos cometidos por extranjeros en Arequipa figuran el tráfico ilícito de drogas, robo agravado, extorsión y homicidio, además de casos relacionados con sicariato y organización criminal. Entre los principales países están Colombia y Venezuela.

AUMENTO

La cifra está en aumento, ya que el 2018, eran 350 los encarcelados, después subió a 421 en 2019; al año siguiente incrementó a 573, luego en el 2021, fueron 634; en el 2022 se disparó a 877. Desde el 2023, la cifra superó los mil reclusos, ese año fue de 1444 y el 2024 fueron 8337. Estos datos corresponden a extranjeros que fueron encarcelados en todo un año, pero la mayoría iba siendo liberado por falta de pruebas.

DETENIDO

Uno de los encarcelados es Leonard Zay Pérez, alias Animal, quien fue detenido con un arma de fuego y se dedicaría a extorsionar a emprendedores