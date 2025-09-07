En lo que va del año la Policía junto a Migraciones, intervinieron a más de 600 ciudadanos de nacionalidad extranjera con situación migratoria irregular en la región, sin embargo, solo 46 de estas personas fueron expulsadas del país tras ser sometidas a un proceso extraordinario.

El mayor PNP Reymy Revilla, jefe de Seguridad del Estado Arequipa, indicó que a diario se puede intervenir entre 4 a 5 extranjeros quienes no cuentan con documentos por lo que son sometidos a un proceso ordinario.

El oficial aclaró que en caso de que los ciudadanos expulsados intenten ingresar al país nuevamente pueden ser pasibles del delito de reingreso indebido, no obstante, hasta el momento ninguno de los expulsados en el año reingresó en el país.

En el caso no cuenten con documento de identificación en mano, los intervenidos son sometidos a un proceso administrativo ordinario, que podría tomar hasta 9 meses, mientras que en el caso del proceso extraordinario el trámite requiere de solo 24 horas.

INTERVENCIÓN

El viernes 5 de septiembre, 10 ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron intervenidos en el kilómetro 48 de la carretera Panamericana Sur, mientras se trasladaban en un bus interprovincial desde Lima a Arequipa. Todos ellos fueron trasladados hacia la frontera con Bolivia en Desaguadero al aplicar el proceso administrativo extraordinario.