Los ciudadanos venezolanos Carlos Vivas y Yeiberth Torrealba cumplirán 24 meses de prisión preventiva en Arequipa. Ambos son investigados por ser parte de la organización criminal transnacional “Los Orientales - Cártel del Caribe Nueva Generación”.

La Fiscalía sostiene que los dos extranjeros serían gatilleros de esta organización y que habrían participado en hechos violentos, incluido un caso de sicariato ocurrido el 25 de julio. También se les atribuye delitos como organización criminal, tráfico de drogas y marcaje.

De acuerdo con las indagaciones, la red a la que pertenecerían se dedica a la venta de clorhidrato de cocaína, marihuana, tussi, LSD y otras drogas sintéticas en la región.

En el proceso se revisaron conversaciones en las que se mencionan amenazas del presunto cabecilla, alias “Adrián”, contra personal de la Fiscalía y la Policía de Crimen Organizado.