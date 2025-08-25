La investigación preliminar de la Policía Nacional señala que la banda criminal “Los buitres de la capital” escogieron Arequipa para realizar al menos cinco asaltos, de las cuales habrían perpetrado tres. Las diligencias policiales continúan para determinar el vínculo de Pamela Kassandra León Cordero (31), Katherine Ross Gaytán de Alarcón (35), Diego Maurizzio Ortiz Badaracco (24), Víctor Manuel Pajuelo Ronceros (20), Álvaro Josué Rosales Ravina (25) y Jean Carlos Álvarez de la Sota (33), con otros robos registrados en Arequipa.

La Policía encuentra indicios para relacionar a la banda “Los buitres de la capital” con el asalto registrado el 21 de agosto en el interior de un local en el sector La Pampilla, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde robaron 50 soles a un empresario que había retirado el dinero en una entidad bancaria.

No obstante, el ingeniero E.C.C. (57) corrió la misma suerte el 14 de agosto en el distrito de Chala, cuando fue encañonado por tres encapuchados y despojado de 70 mil soles, que también había retirado minutos antes de una entidad financiera.

CAPTURADOS

Sin embargo, fueron capturados el 23 de agosto por el Grupo de Operaciones Especiales (GOIE) de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa, luego de irrumpir el 22 de agosto en una casa de cambios en el centro comercial La Negrita (Cercado) y robar 260 mil soles. La Policía informó que han recuperado 114 mil soles.

La ambición de los presuntos hampones llevó a que cometan errores, que los efectivos policiales de GOIE y Robos de la Divincri den con el paradero de la banda.

La modalidad utilizada es la misma. Tres encapuchados con armas de fuego amenazaron a las víctimas con disparar si no les entregaba el dinero. Se sospecha una de las mujeres se paraba en la puerta del negocio. “Cuando fue intervenida tenía la misma roba que usó en el robo”, señaló el general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial de Arequipa.

La Policía no descarta que dos personas más integran la banda y serían de Arequipa, incluso se quedaron con las armas de fuego y una parte del botín.