En menos de tres meses, la avenida Mariscal Castilla volvió a ser escenario de un violento asalto en una casa de cambios. Este nuevo hecho pasó este viernes 22 de agosto a las 13:48 horas, cuando tres sujetos entraron al local comercial completamente armados, robaron el botín y huyeron en una camioneta negra, que los esperaba afuera.

El local contaba con cámaras de seguridad y grabó todo el hecho. Se observa como los tres varones, con pasamontañas y vestidos con casacas y pantalones negros, entran con las armas en la mano para amenazar a todos los presentes de muerte. ‘Dame el dinero o te mato’, les dijeron a los que atendían en la caja de cambio mientras los apuntaban.

Bastaron 45 segundos para que entraran y asaltaran a más de un cambista. No les importó la presencia de las mujeres ni de los niños que estaban en el lugar. Una vez que consiguieron el dinero, que superaría los 70 mil dólares, huyeron raudamente hacia la camioneta Honda de color negro con placa AZC 529, que esperaba afuera.

Las mujeres que atendían salieron desesperadas y entre lágrimas pidieron ayuda a los transeúntes para que sigan a la camioneta que se fue por las calles del distrito de Paucarpata. “Auxilio, me han robado, auxilio, sigan ese carro, ayuda”, fueron los gritos desesperados de las víctimas, pero nadie apoyó.

A los minutos llegaron la Policía de Águilas Negras, Divincri y de Robos, que cercaron el local comercial para recabar mayor información del asalto y dar con los asaltantes. En la zona hay cámaras de seguridad que captaron el escape de los facinerosos en el auto que pertenece a A&S PLAX SAC, una empresa que vende bolsas.

REITERADO

Este hecho revive la preocupación en el distrito, pues a fines de mayo de este año otro grupo de delincuentes asaltó la casa de cambios ubicada justo al costado de la nueva víctima. En esa ocasión, los maleantes se llevaron 100 mil soles y 20 mil dólares en efectivo, sin que hasta la fecha se tenga noticias de su captura.