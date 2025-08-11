Javier Cari C. fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de robo agravado, tras participar en un asalto a mano armada en un restaurante - hospedaje ubicado en el sector de Pampa Tocota, distrito de Huanuhuanu en la provincia de Caravelí. El delito fue cometido el 26 de febrero del 2024.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí logró la condena y demostró que el imputado perpetró el delito. Según narraron en las audiencias, Javier Cari llegó al lugar en una camioneta junto a otros sujetos que portaban armas para reducir a las víctimas que estaban en el local comercial.

Los amenazaron con matarlos y exigieron las llaves para subir al segundo piso del inmueble donde estaban las habitaciones de los agraviados. Sin embargo, no pudieron abrir la puerta y decidieron usar un combo para romperla. Al ingresar revisaron todo y hallaron los ahorros de los dueños que superaban los S/65 mil.

Después huyeron del lugar disparando al aire. Pese al susto, un testigo siguió a los maleantes y pudo ver cómo pararon en una zona donde cambiaron algunas características del vehículo como placas, stickers del parabrisas delantero y trasero. Con esa información y cámaras de seguridad, la Policía intervino la unidad vehicular.

En ese momento solo había una persona, que era Javier, y en la inspección al interior del vehículo se halló un cartucho y un canguro que fue reconocido por uno de los agraviados.